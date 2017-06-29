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29 Haziran 2017 12:39

Fenerbahçe’de sağlık kontrolleri sürüyor

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman ile futbolculardan; Ozan Tufan, Josef de Souza, Roman Neustadter ve Aatif Chahechouhe sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe’de sağlık kontrolleri sürüyor

29 Haziran 2017 12:39


Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe’de sağlık kontrolleri sürüyor. Dün Ulus’ta bulunan Liv Hospital’de başlayan sağlık kontrollerinden bugün de Teknik Direktör Aykut Kocaman, yardımcı antrenörlerden Fahrudin Ömeroviç, futbolculardan; Ozan Tufan, Josef de Souza, Roman Neustadter ve Aatif Chahechouhe geçti.


Öncelikle kan değerlerine bakılan oyuncu ve teknik adamlar, solunum ve efor testinin ardından göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve ortopedi muayeneleriyle sağlık kontrollerini tamamladı.




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