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23 Kasım 2017 16:19

Fenerbahçe’de sakat oyunculardan iyi haber geldi

Fenerbahçe’de sakatlığı devam eden futbolculardan Mathieu Valbuena ve Mauricio Isla’nın, Süper Lig’in 13.

Fenerbahçe’de sakat oyunculardan iyi haber geldi

23 Kasım 2017 16:19

haftasında 26 Kasım Pazar günü oynanacak Antalyaspor maçında forma giyme olasılıklarının yüksek olduğu belirtildi.


Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda oynanan Osmanlıspor maçının ilk yarısında sakatlanan Valbuena ve Isla, geçen hafta D.G. Sivasspor karşılaşmasında forma giyememişti. Valbuena’nın dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı, Isla’nın ise bugünkü antrenmanın ilk kısmında takımla çalışacağı belirtildi. Uzun süredir sakatlığı bulunan Robin van Persie antrenmanların ilk bölümünde takımla beraber çalışmalara katıldı. Persie’nin uzun süren sakatlığından dolayı bu hafta kadroda olamayacağı öğrenildi. Sivasspor maçında ikinci gol sırasında düşmesi nedeniyle sağ dizinde ağrı hisseden Janssen’in yapılan kontrollerinde önemli bir sıkıntıya rastlanmadığı belirtilirken, Hollandalı futbolcu bugün de tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı. Janssen’in yarın ya da cumartesi günü takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.


Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas’ın ise belinde ağrı olduğu ve bu yüzden antrenmanlara katılamayacağı belirtildi.




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