Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 12.30'da ısınma ve pas organizasyonlarıyla başladı. Dar alanda gerçekleştirilen hücum-defans organizasyonlarıyla devam eden antrenman, yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.