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Fenerbahçe'de Spartak Trnava maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında perşembe günü Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda pas organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçlarla noktalandı.


Fenerbahçe, Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.

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