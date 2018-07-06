Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Phillip Cocu’nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.30’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Yan top çalışması ve pas organizasyonlarının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Fenerbahçe saat 19.00’da ise İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.