Fenerbahçe’den 1-1’lik prova

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu hazırlıklarını İstanbulspor ile yaptığı hazırlık maçı ile sürdürdü. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli ekip, Kameni, Isla, Skrtel, Josef, İsmail, Ozan, Eljif, Giuliano, Valbuena, Aatıf, Soldado 11’i ile başlarken, İstanbulspor’da ise teknik direktör Fatih Tekke de Muhammed Alperen, Fatih, Atchom, Muhammed Ali, Muammer, Asım, Tolga, Halil, Mohammed Samed, Muhammed Demirci ve İsmail Sarı ile sahaya çıktı. Maçta ilk yarı Fenerbahçe’nin ataklarıyla sürerken, ilk devrenin tamamlanmasına 1 dakika kala Aatıf, attığı gol ile ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarı Fenerbahçe’de Teknik Direktör Cocu, kaleci Kameni, Ozan Tufan, Atıf, İsmail, Skrtel, Soldado, Josef ve Isla ve Valbuena’yı oyundan alırken, Alper, Neustadter, Tarık, Yiğithan, Oğuz Kaan, Ahmethan Köse, Serhat Kot, Samed Karakoç ve Uygar Mert Zeybek’e forma şansı verdi. İstanbulspor, 76. dakikada karşılaşmaya beraberliği getiren golü İbrahim Yılmaz ile bulurken, mücadele 1-1’lik eşitlikle noktalandı.

Fatih Tekke İstanbulspor’da ilk maçında

Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu, Fenerbahçe ile ilk maçına çıkarken, Cocu’nun yanı sıra Fatih Tekke de İstanbulspor ile ilk kez sahaya çıktı. İstanbulspor ile sezon sonunda 5 yıllık sözleşmeye imza atan 40 yaşındaki teknik direktör, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile oynanan 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada takımı ile ilk kez mücadele etti.