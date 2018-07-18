Fenerbahçe’den 3 gollü prova

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, İsviçre’nin Lozan şehrinde bulunan Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında İngiltere’de Premier Lig’e bu sene yükselen Fulham FC ile karşılaştı. Joseph Moynat Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 28. dakikada Giuliano Victor De Paula ile 42. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın golleriyle 2-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda ise 75. dakikada Ozan Tufan’la gol buldu ve maçı 3-0 önde bitirdi.

Fenerbahçe mücadeleye; Volkan Demirel, Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Alper Potuk, Aatif Chahechouhe, Giuliano Victor de Paula 11’i ile çıktı.