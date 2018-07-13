Fenerbahçe’den tatsız prova

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre’nin Lozan şehrinde bulunan Fenerbahçe, hazırlık maçında İsviçre’nin Challenge Lig takımı Lausaane Sport ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında 75 ve 77. dakikalarda Kololli’nin golleriyle İsviçre ekibi mücadeleyi 2-1 kazandı. Fenerbahçe’nin tek golünü 83. dakikada Yiğithan Güveli kaydetti.

Fenerbahçe mücadeleye; Carlos Kameni, Mauricia Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Serhat Kot, Mehmet Ekici, Josef de Souza, Eljif Elmas, Samed Karakoç, Aatif Chahechouhe, Alper Potuk 11’iyle başladı.

İsviçre’nin Lozan şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, burada bir hazırlık maçı daha oynayacak. Fenerbahçe 18 Temmuz Çarşamba günü Fulham FC ile Stade Joseph Moynat in Thonon-les-Bains’te karşılaşacak. Mücadele TSİ 18.00’da başlayacak.