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04 Aralık 2017 16:54

Fenerbahçe’den Trabzonspor’a suç duyurusu

Fenerbahçe Kulübü, basketbolda Trabzonpsor ile oynanan olaylı maçla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Fenerbahçe’den Trabzonspor’a suç duyurusu

04 Aralık 2017 16:54


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Doğuş arasında oynanan mücadeleye Trabzon’da yaşanan olaylar damga vurdu. Salonda yaşanan gerilimin ardından hakemler soyunma odasına gitmiş ve maç yaklaşık bir saatlik aranın ardından salonun boşaltılması ile kaldığı yerden devam etmişti. Sarı-lacivertli takım olaylı maçla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:


"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında dün Hayri Gür Spor Salonu’nda Trabzonspor ile karşılaşmıştır.


Söz konusu karşılaşma esnasında spor salonunda açılan pankart, maç boyunca edilen küfürler, salonda yaşanan sportmenliğe aykırı olaylar, sporcularımızın maruz kaldığı şiddet ortamı ve Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı’nın hakaret ve iftira dolu açıklamalarıyla ilgili tarafımızdan suç duyurusunda bulunulmuştur."




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