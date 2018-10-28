Fenerbahçeli futbolcular Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Fenerbahçeli futbolcular, Ankaragücü maçı öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile karşılaşacağı maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcular ısınmanın son bölümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Stat ekranlarında yayınlanan videoda Fenerbahçeli futbolcuların bayram mesajı yer alırken, saha içinde ısınan futbolcular ise orta sahada birbirlerine kenetlenerek Cumhuriyet'in 95. yılını kutladı. Fenerbahçeli futbolcular daha sonra sahaya ‘Emanetin Baştacımız' isimli pankartla sahaya çıktı.

Tribünlerde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü maçı öncesinde sarı-lacivertli tribünler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Kale arkası ve maraton tribünlerinden açılan Türk bayrakları yer alırken ‘İlelebet Cumhuriyet' pankartı da yer aldı. Bu esnada stat hoparlöründen 10. Yıl Marşı çalındı.