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Fenerbahçeli İş Adamları Derneği'nden İlyas Tüfekçi'ye ziyaret

Fenerbahçeli İş Adamları Derneği yöneticileri, ALS hastası eski Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcu İlyas Tüfekçi’yi ziyaret etti.

Fenerbahçeli İş Adamları Derneği yöneticileri, ALS hastası eski Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcu İlyas Tüfekçi'yi ziyaret etti.


Bir dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın unutulmaz isimlerinden olan İlyas Tüfekçi, ALS hastalığı tedavisi görüyor. Tüfekçi'ye spor camiasından da destekler sürüyor. Fenerbahçeli İş Adamları Derneği yöneticileri, İlyas Tüfekçi'ye destek olmak için evinde ziyarette bulundu. Sarı-lacivertli heyet, Tüfekçi'ye üzerinde ismi yazılı 10 numaralı Fenerbahçe forması da hediye etti.


Yöneticiler, ziyaret sırasında İlyas Tüfekçi'den hastalığı hakkında bilgi alırken, futbolculuğu dönemine dair de sohbet etti.

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