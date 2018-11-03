Fenerbahçeli Şener'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Derbi maçı öncesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı öncesi kalp krizi geçiren Koray Şener Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Fenerbahçe taraftarı Şener'in cenazesi morga kaldırıldı. Sabah saatlerinde hastaneye gelen savcının incelemesinin ardından Şener'in cenazesi cenaze aracıyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.