Fenerbahçeli Şener'in yakınlarının adli tıp önündeki bekleyişi sürüyor

Derbi maçı öncesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in yakınları Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu önünde cenazelerini teslim almayı bekliyor. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şener'in dayısı, "Annesi babası çok kötü durumdalar onları gönderdik buradan. Biz kendimizi bekliyorduk, maalesef.." dedi.

Derbi maçı öncesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in yakınlarının Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor. Cenazelerini teslim almak için bekleyen gencin yakınları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Biz kendimizi bekliyorduk, maalesef.."

Şener'in dayısı Ragıp Pişkin, "Dün gece maçtan 10 dakika önce kendisi kalp krizi geçiriyor. Kocaeli'den gitmiş maça. Eskinden hiç bir rahatsızlığı yoktu gencecik çocuk ne rahatsızlığı olacak ki. 22 yaşında Kocaeli Üniversitesinde Halkla İlişkiler bölümünde öğrenciydi. Fenerbahçe'nin tutkunuydu. Annesi babası çok kötü durumdalar onları gönderdik buradan. Biz de bekliyoruz. Cenazemizi alacağız Karacabey'e götüreceğiz. Yarın saat 11.00'de Fenerbahçeliler tarafından tören düzenlenecek. Biz kendimizi bekliyorduk, maalesef.." diye konuştu.

"Kimse konduramaz ki 22 yaşında bir çocuğa kalp krizini"

Şener'in eniştesi Güven Gürsan ise "Tarifi olmayan bir olay bu. Dün akşam evde oturuyordum. Maçtan önce ölümle ilgili paylaşımlar yapmıştı instegramdan. Çok seviyordu Fenerbahçe'yi. Basket maçı, voleybol maçı hepsine gidiyordu. Bir hafta önce baba benim boğazlarım acıyor demiş. Babası da acile götürüyor. Soğuk algınlığı olduğu anlaşılıyor. İğne ve ağrı kesici vuruyorlar. Dün sabah ağabeyi ve babasıyla kahvaltı yapıyorlar. Annesi de büyük ağabeyinin oğluna bakıyor. Evden çıkıyor, 'Stada gidiyorum baba burada her şey çok güzel, şarjım az, ben telefonu uçak moduna aldım. Sizi arayacağım' diyor. Kimse konduramaz ki 22 yaşında bir çocuğa kalp krizini. Hemen çok çabuk müdahale etmişler ama hastaneye gittiği zaman bitmiş" şeklinde konuştu.