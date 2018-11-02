İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçeli taraftarlar gözaltına alındı

Galatasaray ile oynanacak derbi için Kadıköy’den 35 otobüsle yola çıkan Fenerbahçeli taraftarlar, Türk Telekom Stadı’na olaylı bir şekilde geldi.

Galatasaray ile oynanacak derbi için Kadıköy'den 35 otobüsle yola çıkan Fenerbahçeli taraftarlar, Türk Telekom Stadı'na olaylı bir şekilde geldi. Bazı otobüslerin camları kırılırken, bir grup taraftar da gözaltına alındı.


Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam saat 21.00'de Galatasaray ile derbi maçında karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar, 35 otobüs ile Kadıköy'den yola çıkarak, mücadelenin oynanacağı stada geldi. Bazı taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanırken, otobüs camlarının da kırıldığı görüldü. Olaya müdahale eden polis ekipleri bazı taraftarları gözaltına aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.