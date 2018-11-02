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Fenerbahçeli taraftarlar stadı terk etti

Fenerbahçeli taraftarlar, bir taraftarın vefat haberinin gelmesinin ardından ikinci yarıda stadı terk etti.


Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertli taraftarlar arasında bulunan Koray Şener'in vefat etmesinin ardından bir süre sessiz duran Fenerbahçeli taraftarlar müsabakanın ikinci yarısında stadı terk etti. Yaşanan ölüm olayının üzüntüsü içinde olan sarı-lacivertli taraftarlar daha fazla statta yer alamayacaklarını belirterek kendilerine ayrılan bölümden dışarı çıktı.

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