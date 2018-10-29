Fenerbahçeli taraftarlardan Ersun Yanal için kampanya

Fenerbahçeli taraftarlar, takımın başına Ersun Yanal'ın gelmesi için sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı.

Fenerbahçe'de dün yaşanan 3-1'lik Ankaragücü mağlubiyetinden sonra teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrılmış ve taraftarlar tribünlerde Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulunmuştu. Sarı-lacivertli taraftarlar bugün iste Twitter üzerinden Ersun Yanal için bir kampanya başlattı. #BirTekErsunYanal adı altında yapılan kampanyada Fenerbahçeli taraftarlar takımlarının başında Yanal'ı görmek istediğini belirtti. #BirTekErsunYanal etiketi çok kısa sürede Türkiye gündeminde yer aldı.