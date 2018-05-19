Fenerbahçeli taraftarlardan yönetime tepki

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Fenerbahçe’nin evinde Konyaspor’u 3-2 mağlup ettiği müsabakanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar yönetime tepki gösterdi. Aziz Yıldırım ve yönetimi istifaya davet eden tribünler Ali Koç lehine ise tezahüratlarda bulundu.

Aykut Kocaman’a tepki

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın taraftara yönelik eleştirisinden dolayı tribünlerden tepkiye maruz kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar maç sonunda ‘Taraftarı suçlamak ne kadar kolay’ tezahüratlarında bulundu.