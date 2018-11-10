Fenerbahçeliler, Anıtkabir'e akın etti

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80. yılında yüz binler Anıtkabir'e akın etti. Başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri ve Galatasaray derbisinde hayatını kaybeden taraftar Koray Şener'in ailesi de törene katıldı.

1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB de 2004'ten beri olduğu gibi yine yoğun bir katılımla Ata'nın huzuruna çıktı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce üniversite öğrencisi ve Fenerbahçe taraftarı Anadolu Meydanı'nda toplandı. Aslanlı yoldan yürüyen insan seli Atatürk'ü ebedi istirahatgahında andı.

Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ile Koray Şener'in ailesi ve Fenerbahçeli taraftarlar mozoleye çiçek bıraktı.