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Fenerbahçe'nin golcüleri yabancılar

Spor Toto Süper Lig’de ilk 5 haftada rakip fileleri 5 kez havalandıran Fenerbahçe’de gollerin tamamını yabancı futbolcuların atması dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'de ilk 5 haftada rakip fileleri 5 kez havalandıran Fenerbahçe'de gollerin tamamını yabancı futbolcuların atması dikkat çekti.


Sezona, yeni yönetim ve yeni hocayla birlikte giren Fenerbahçe, ilk 5 haftada 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle kendisine 11. sırada yer buldu. Sarı-lacivertliler, ligin başından bu yana attığı 5 golü de yabancı futbolcuların atması dikkat çekti.


Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de golleri Al-Nasr'a transfer olan Giuliano ve Al-Ahli'ye giden Josef atarken, Kayserispor mücadelesinde ise gollerini Ayew ve Slimani kaydetmişti. Geçtiğimiz hafta Konya'da oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinde de sarı-lacivertlilerin golünü Eljif Elmasîn atmasıyla Fenerbahçeli yerli futbolcular golle tanışamamış oldu.


Fenerbahçe'nin 2018-2019 Spor Toto Süper Lig'in deki ilk 5 maçı şu şekilde:



Fenerbahçe: 2 - Bursaspor: 1


Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0


Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 0


Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 3


Atiker Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1

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