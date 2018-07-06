Fenerbahçe’nin kupayı protesto için çalmış

Sanık savunmasında, “Amacım hırsızlık değildi. Protesto amacıyla yaptım” dedi.

Fenerbahçe’nin Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndaki müzesinde bulunan şampiyonluk kupasını alıp kaçmaya çalışırken yakalanan Halit Şahin’in “mala zarar verme” ve “nitelikli hırsızlığa teşebbüs etme” suçlarından 11 yıl 6 ay hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Halit Şahin ve avukatı katılırken müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’nin avukatı da salonda hazır bulundu.

“Amacım hırsızlık değildi”

Sanık Halit Şahin savunmasında, amacının hırsızlık yapmak olmadığını söyleyerek, “Protesto amacıyla yaptım. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi.

“Mala zarar verme kastı yoktur”

Sanık avukatı Tolga Altuntaş ise “Sanığın üzerine atılan hırsızlık suçunun maddi ve manevi unsurları gerçekleşmemiştir. Müvekkilim protesto amaçlı hareket etmektedir. Suç kastı yoktur, eylemi gerçekleştirme amacı TFF’nin vermiş olduğu karardır. Mala zarar verme konusunda da bir kasıt yoktur" ifadelerini kullandı.

Müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’nin avukatı Abdurrahim Erol, “Camın kırılmasına ilişkin herhangi bir zarar tazmini yoktur" diyerek sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’nin avukatına meydana gelen zarar miktarını 15 gün içinde bildirmesi için süre verilmesine ve aynı süre içinde zararın tazmin edileceği banka hesap numarasının da bildirilmesine karar verdi. Hesaplanan zarar miktarının sanığa tebliğ edilerek bildirilen hesap numarasına yatırması için süre veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

"Fenerbahçe’de emanet duran kupayı aldım"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan sanık Halit Şahin, “Bizim asıl duruşmamız bugün değil. 2011 yılından beri devam ediyor ve bitmek de bilmiyor. Birçok kişinin kabullendiği ve ve birçok kurumun da ‘Şike vardır’ dediği yalnız TFF’nin halen kabul edemediği şike davası için bir gün daha buradaydık. Bitmediği sürece kupa gerçek sahiplerine gelmediği sürece bugün ben, yarın bir başkası bu koridorlarda görünecek. Bize ait olan kupadan bahsediyoruz. Fenerbahçe’de emanet olarak duran bir kupayı almak diyoruz. Zaten emanetti ben aldım, alınabileceğini gösterdim” dedi.

“Trabzonspor taraftarının derdi kupayı almaksa, gider alır. Hatta yapmaksa yapar, biz şike anıtını da yaptık” diyen Şahin, “Derdimiz almak yapmak değil, haklı olduğumuz davada mücadelemizi göstermek. Taraftarlarda destek amacıyla geldi. Bir kişi var olduğu sürece bitmeyecek bir dava” ifadelerini kullandı.

Avukat Tolga Altuntaş ise, “Müvekkilim nitelikli hırsızlık ve mala zarar verme suçuyla suçlanıyor. Fakat alakası olmayan bir şey. Suçların maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Tamamen protesto amaçlı bu eyleme girişmiştir. Burada bir çalma kastı yoktur” diye konuştu.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Halit Şahin’in 11 Ocak 2017 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’ne ait Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi içerisinde bulunan halka açık müzeye gittiği ve 2010-2011 sezonu Lig Şampiyonluğu kupasının sergilendiği camekanı kırıp kupayı eline alarak ”Kupa bizim, Trabzon” diye bağırdığının kaydedilmişti.

Şahin’in “mala zarar verme” ve “nitelikli hırsızlığa teşebbüs etme” suçlarından 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.