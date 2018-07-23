Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 13:24

Fenerbahçe’nin rakibi Benfica oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3.

Fenerbahçe’nin rakibi Benfica oldu

23 Temmuz 2018 13:24

ön eleme turunda Benfica ile eşleşti.


Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rakibi Portekiz ekibi Benfica oldu. Sarı-lacivertliler, son olarak 2013’te UEFA Avrupa Ligi yarı final müsabakasında Benfica ile karşılaşmış ve sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Söz konusu maçta Fenerbahçe’nin tek golünü penaltıdan Dirk Kuyt kaydederken, Benfica’nın gollerini ise Nico Gaitan ve Oscar Cardozo (2) kaydetmişti.


Fenerbahçe ile Benfica arasındaki ilk maç 7-8 Ağustos’ta Portekiz’de, rövanş karşılaşması ise İstanbul’da 14 Ağustosta oynanacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
  • Salı
    29°C
  • Çarşamba
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç