Fenerbahçe’nin rakibi Benfica oldu

ön eleme turunda Benfica ile eşleşti.

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rakibi Portekiz ekibi Benfica oldu. Sarı-lacivertliler, son olarak 2013’te UEFA Avrupa Ligi yarı final müsabakasında Benfica ile karşılaşmış ve sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Söz konusu maçta Fenerbahçe’nin tek golünü penaltıdan Dirk Kuyt kaydederken, Benfica’nın gollerini ise Nico Gaitan ve Oscar Cardozo (2) kaydetmişti.

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki ilk maç 7-8 Ağustos’ta Portekiz’de, rövanş karşılaşması ise İstanbul’da 14 Ağustosta oynanacak.