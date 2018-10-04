İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe'nin rakibi Trnava'dan sabah antrenmanı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam oynayacağı Spartak Trnava, karşılaşma öncesi kaldıkları otelin bahçesinde sabah antrenmanı yaptı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynayacağı Spartak Trnava, karşılaşma öncesi kaldıkları otelin bahçesinde sabah antrenmanı yaptı.


Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında bu akşam Ülker Stadyumu'nda Slovak ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Trnava müsabaka öncesinde sabah antrenman yaptı. Dün statta antrenman yapan Trnavalı futbolcular bu sabaha ise Ataşehir'de kaldıkları otelin bahçesinde çalışmalarına devam etti. Saat 9.00'dan beri küçük bir çim alanda antrenman yapan Slovak temsilcisinde futbolcuların hırsı dikkat çekerken, maça son 9 saat kala böyle bir idman yapmaları da merak konusu oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.