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25 Şubat 2018 21:25

Fenerbahçe’nin yenilmezlik serisi bozuldu

Fenerbahçe’nin 21 maçlık yenilmezlik serisi Vodafone Park’ta son buldu.

Fenerbahçe’nin yenilmezlik serisi bozuldu

25 Şubat 2018 21:25

Beşiktaş 3-1 kazanarak, Aykut Kocaman’ın ekibinin uzun süren serisine sona erdirdi.


Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde oynadığı maçta Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederken, bu sonuçla sarı-lacivertli ekibin de 21 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Ligde son yenilgisini 29 Eylül’de Akhisar deplasmanında alan Fenerbahçe’nin 15 maçtır bileği bükülmezken, sarı-lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası’nda da oynadığı 6 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. 21 maçtır rakiplerine kaybetmeyen Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında mücadeleye iyi başlayıp 8. dakikada öne geçse de, ikinci yarıda yediği gollerle 3-1 kaybetti.




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