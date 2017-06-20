Ferhat Akdeniz Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Erkek Voleyvbol Takımı, Beşiktaş’ta görev yapan orta oyuncu Ferhat Akdeniz ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sezon yapılanması kapsamında Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımız, Beşiktaş Takımında orta oyuncu olarak oynayan 1986 doğumlu Ferhat Akdeniz ile anlaşma sağlamıştır. Ferhat Akdeniz’e kulübümüze hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda “şampiyonluk” hedefleyen Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımızda başarılar diliyoruz."