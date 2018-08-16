Ferhat Göçer doktorlara uygulanan şiddete karşı harekete geçti

Hekimlere ve sağlık personellerine karşı artan şiddet olayları sonucunda ünlü sanatçı Ferhat Göçer’i harekete geçirdi. Aynı zamanda doktor olan sanatçı, çirkin şiddet olaylarına sahneden dikkat çekti. 15 Ağustos akşamı Harbiye’de konser veren sanatçı 400 civarında hekim arkadaşını konserine davet etti. Göçer, kendisini izlemeye gelen hekim arkadaşlarından Kalp Cerrahı Aybanu Gökçen’i sahneye davet ederken, Gökçen doktorluğun ne kadar zor ve önemli bir meslek olduğuna dair duygusal bir konuşma yaptı.

Konser öncesi İHA’ya özel röportaj veren Ferhat Göçer, "Konserin yanı sıra bende bir hekim olarak buradan bir mesaj vermeye çalışacağım. Yaklaşık 400 civarında hekim arkadaşımız gelecek. Buradan ’Doktora Şiddete Hayır’ mesajını daha yüksek sesle iletmeye çalışacağız. Tabii ki tacizin şiddetin her türlüsüne karşıyız; çocuğa taciz, kadına şiddet ve hayvana şiddet. Ben, meslektaşlarıma göre burada en azından sesimi biraz daha fazla duyurabilme şansına sahip olduğumu düşünerek, sosyal medyaya ve basına buradan küçük bir haykırış vermek istedim. Burada küçük bir yazı okuyacağız. Hekim arkadaşlarımdan biri duygularımızı dile getiren, hekimin nasıl sevgiyle ve emekle insana hizmet etmek için mücadele ettiği anlatan bir konuşma yapacak. Hekimlerin sesini biraz daha duyurabilmek adına çorbada biraz katkım olsun istedim’’ dedi.