Feriye Sinemasının çatısında yangın çıktı

Kabataş Erkek Lisesinin yanında bulunan restorasyon halindeki Feriye Sinemasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sinemanın çatısında çıkan yangını çevredeki vatandaşlar fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş, Beyoğlu ve İstinye itfaiye grupları müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.