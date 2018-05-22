‘Festival 408’ 22-29 Mayıs’ta sanatseverlerle buluşuyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi programı ve Sahne Sanatları alanı tarafından düzenlenen ‘Festival 408’, 22-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl 7’ncisi düzenlenen festivalin teması ise ‘festival408 not found’ olacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre festival programı kapsamında, BİLGİ’li öğrenciler ve mezunların 13 ayrı dans ve oyun performanslarının yanı sıra, sanatçıların yürüteceği masal anlatımı, doğaçlama, oyun yazımı, hareket ve dans atölyeleri, sektörden sanatçılarla söyleşiler ve film gösterimi sanatseverlerle buluşacak. BİLGİ öğrencilerinin hem üretici hem de yönetici olarak yer alacağı festivalin bu yılki mekanları, BİLGİ santralistanbul Kampüsü, BİLGİ RGB Studios, KATS Sahne ve Bomontiada ALT olacak.

‘festival408 not found’

Festival, bu yılki teması ‘festival408 not found’ çerçevesinde, hayatın var olan sistemlerin dışına taştığı veya durma noktasına geldiği, engellendiği, zaman aşımına uğradığı kırılma noktalarını sanal ortamda karşımıza çıkan

hata kodları üzerinden ele alıyor.

Ümit Ünal son filmi ‘Sofra Sırları’ ile Festival 408 kapsamında BİLGİ’de

Erdem Avşar’ın yürüttüğü “Oyun Yazım Atölyesi” ile başlayan 25 Mayıs Cuma günü programı Ümit Ünal’ın son filmi ‘Sofra Sırları’nın gösterimi ardından santralistanbul Kampüsü’nde filmin yönetmen ve oyuncularıyla gerçekleşecek sohbet ile devam edecek.

Atölyelerden oyun ve dans performanslarına zengin bir program

22 Mayıs Salı günü santralistanbul Kampüsü’nde İstanbulimpro’nun ‘Doğaçlama Oyunculuk Atölyesi’yle başlayacak çağdaş gösteri sanatları festivali, Talin Büyükkürkciyan Demirci’nin ‘Kontakt Doğaçlama Atölyesi’yle devam edecek. Atölyelerin ardından sanatseverler santralistanbul’da Evrim Zeybek’in ‘Kafamdaki Küçük İnsanlar’, Zeynep Pekin’in ‘Tekerrür’, Ece Alpergun’un ‘Persona Non Grata’ ve İrem Avcı’nın ‘Hareket Sonrası Hareketsizlik’ isimli dans performanslarıyla buluşacaklar.

23 Mayıs Çarşamba günüyse program santralistanbul’da Cüneyt Uzunlar’ın düzenleyeceği ‘Masal Anlatım Atölyesi’yle devam edecek, ardından katılımcılar Enerji Müzesi’nde İpek Özağan’ın ‘Uyumsuz Çatlaklar Fabrikası’ performansıyla buluşacaklar.

25 Mayıs Cuma günü programı ise santralistanbul Kampüsü’ndeErdem Avşar’ın yürüttüğü ‘Oyun Yazım Atölyesi’nin ardından Ümit Ünal’ın son filmi ‘Sofra Sırları’nın gösterimi ve filmin yönetmen ve oyuncularıyla gerçekleşecek sohbet ile devam edecek.

26 Mayıs Cumartesi günü sanatseverleri Bomontiada ALT’ta Nisan Berkol’un ‘Tevafuk’, Hüseyin Korkma’nın ‘Yoldaki İzler’ isimli performansları ve Sahne Sanatları mezunlarından Şafak Ersözlü’nün ‘Enstasis’ adlı dans performansı bekliyor olacak. Ardından BİLGİ İletişim Fakültesi Sahne Sanatları alanının kuruluşunun 10. yılına özel “Mezunlar Söyleşisi” dahilinde, İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi ve Sahne Sanatları mezunları, BİLGİ’li öğrencilerle buluşacak.

28 Mayıs Pazartesi günü Fulya Peker’in ‘Butoh Atölyesi’ ilesantralistanbul’da başlayan program KATS Sahne’de Batuhan Mazlum’un ‘Yeni Bir Gün’ ve Yavuz Güney Tinin’in ‘Karışma’ isimli kısa oyunları ve Sahne Sanatları mezunlarından Caner Omur’un ‘Aşırı İyi Akustik Komedi’ isimli Stand Up Gösterisi ile sürecek.

Festivalin son günündeyse katılımcılar Bengü Kovar’ın ‘Söz Gelimi’, Oya Zehra Erben’in ‘Keşfedilmemiş Coğrafya’ ve Melda Tuzluca’nın ‘Son Akşam Yemeği’ adlı performanslarını santralistanbul Kampüsü’nde izleyebilecekler. Günün sonunda festivali üreten ve yöneten Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi programı ve Sahne Sanatları alanı öğrencileri yapım sürecinin perde arkasını kapanış etkinliği dahilinde seyircilerle paylaşacak. Festival 408’in adı, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi programı ve Sahne Sanatları öğrencilerinin bitirme projelerinin ders kodunu taşıyor ve koreografiden prodüksiyona, oyun yazımından tanıtım ve pazarlamaya, festivalin tamamen öğrenci üretimi olduğunun altını çiziyor. Yedinci yılındaki Festival 408’in santralistanbul dışındaki mekan sponsorluğunu Kats Sahne ve BomontiAda Alt üstleniyor.