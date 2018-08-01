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01 Ağustos 2018 09:14

Festivalde Selda Bağcan rüzgarı

19’uncu Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde Selda Bağcan sahne aldı.

Festivalde Selda Bağcan rüzgarı

01 Ağustos 2018 09:14

Sevenleriyle buluşan Selda Bağcan, sevilen şarkı ve türkülerini hayranları için seslendirdi.


19’uncusu düzenlenen Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde Selda Bağcan sahne aldı. Sevenleriyle buluşan Selda Bağcan en sevilen şarkılarını Büyükçekmeceliler için seslendirdi. Usta sanatçı, kendine has sesiyle hayranlarının kulaklarının pasını sildi. Usta Sanatçı Bağcan, dillerden düşmeyen türkülerinden oluşan repertuarıyla festivale renk katarken, konseri izlemeye gelen vatandaşlar hep bir ağızdan çalınan şarkılara eşlik etti.



Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması’nda renkli görüntüler


Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışmasıyla konuk ülkeler geleneksel kıyafetleriyle yer aldı. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmada konuk ülkelerin sanat elçileri, ülkelerinin danslarını sergiledi. Jüri üyeleri karşısında performanslarını sergileyen folklor ekipleri, izleyenlerden tam not aldı. Dans, kostüm gibi pek çok kategoride yarışan ülkeler vatandaşlardan büyük alkış topladı.



9’uncuUluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu


Festivalde ilk defa düzenlenen 9’uncu Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması’nda ödül kazananlar da belli oldu. Birden fazla kategoride yarışan birbirinden güzel fotoğraflar jürilerin takdiri ile seçildi.


Yarışmada 1’inci olan İranlı fotoğrafçı ise siyah-beyaz fotoğrafıyla ödüle layık görüldü. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, birinci olan fotoğrafçıya plaket ve madalyasını takdim etti.




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