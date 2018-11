FETÖ tehdidiyle dolandıran şüpheliler tutuklandı

İstanbul'da “FETÖ/PDY tarafından hesabınız ele geçirildi” diyerek bir kişiyi dolandırmaya çalışan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da "FETÖ/PDY tarafından hesabınız ele geçirildi" diyerek bir kişiyi dolandırmaya çalışan şüphelilerden biri bankada, diğeri ise parayı almak için geldiği sırada ev sahibine saldırınca polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.

Kadıköy'de V.S isimli şahsı arayan dolandırıcılar "FETÖ/PDY tarafından hesabınız ele geçirildi" diyerek dolandırmak istedi. Ev sahibi V.S. ile görüşen dolandırıcılar sabah saatlerinde tekrar arayarak kontrol amaçlı evinde bulunan altın ve paraların sivil ekibe teslim edilmesini söyleyerek telefonu kapattı. Bunun üzerini V.S. yaklaşık 60 bin TL'yi teslim etti. Bunun üzerine dolandırıcılar tekrar arayarak bankada olan 35 Bin Euro parayı da teslim etmesini istedi. Yaşanan olayın ihbarını alan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıları yakalamak için harekete geçti.

Dolandırıcılardan bir tanesi bankada yakalandı

Bankadaki 35 bin Euro'yu çekmeye giden V.S.'yi takip eden ekipler, bankaya giriş çıkışlarını kontrol etti. Tam bu sırada banka yakınlarında V.S.'yi takip ettiği fark edilen F.Ö. isimli şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ev sahibine saldıran dolandırıcıyı polis bacağından vurdu

Gözcülük yapan dolandırıcı F.Ö.'yü gözaltına alan ekipler eve parayı almaya gelecek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Feneryolu Mahallesindeki eve gelen ekipler, evin içinde ve dışında çok sayıda ekiple güvenlik önlemi aldı. Saat 14.00 sıralarında ikametin kapısına gelip paraları almak isteyen R.A.G. isimli şüpheli, V.S.'nin tedirgin hareketlerinden dolayı ev sahibine saldırmaya çalıştı. Tam bu sırada önlem alan polis ekipleri olaya müdahil olarak R.A.G. isimli dolandırıcıyı sol bacağından silahla yaralayarak ele geçirdi. Yakalanan şahıslar emniyetteki sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.