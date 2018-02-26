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26 Şubat 2018 12:21

FETÖ’nün ‘Deniz Kuvvetleri Marmara Ümit Yapılanması’ sorumlusu Ersin K. tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik MİT ve polisin ortak operasyonunda, örgütün Deniz Kuvvetleri Marmara Ümit Yapılanması sorumlusu Ersin K.

FETÖ’nün ‘Deniz Kuvvetleri Marmara Ümit Yapılanması’ sorumlusu Ersin K. tutuklandı

26 Şubat 2018 12:21

yakalandı. FETÖ sorumlusu K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturması kapsamında MİT ve İstanbul Terörle Mücadele Şube, örgütün tepe yönetimi ile irtibatlı FETÖ içinde Deniz Kuvvetleri Marmara Ümit Yapılanması sorumlusu olduğu öğrenilen Ersin K., 14 şubatta düzenlenen operasyonla yakalandı. Terör örgütünün ‘mahrem hizmetleri’ olarak bilinen ‘Ümitçiler’ adlı kripto yapılanmasında Deniz Kuvvetleri Marmara Ümit Yapılanması Ersin K.’nin sivil olduğu, mesleğinin ise öğretmen olduğu kaydedildi. Yakalandığı sırada üzerinden yüklü miktarda dolar çıktığı belirtildi.


MİT ve Terör polisinin ortak düzenlediği operasyonla yakalanan Ersin K., 21 Şubat’ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalanan FETÖ’cü Ersin K.’nin, 2012’den 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe girişimi sürecine kadar örgütün Deniz Kuvvetleri Marmara Ümit Yapılanmasından sorumlu olduğu kaydedildi.




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