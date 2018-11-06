FETÖ'nün ihanet kodlarını deşifre eden '15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi Milli Vuruş'un İngilizce baskısı raflara geliyor

Türkiye'nin 2016 yılında yaşadığı FETÖ/PDY'nin kanlı darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gözünü kırpmadan hainlerin üzerine yürüyen İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Musfata Çalışkan'ın o geceyi anlatan '15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi Milli Vuruş' isimli kitabının İngilizce baskısı kısa süre içinde BETA Yayınları aracılığı ile raflardaki yerini alacak. Yayına verildikten kısa süre sonra 8'inci baskısına ulaşan kitabın Arapça çevirisinin de yapıldığı öğrenilirken, İngilizce ve Arapça dillerde örgütün karanlık yüzünün yurtdışında doğru anlatılması açısından büyük önem taşıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup vatan hainlerinin damarlarında dolaşan ihanet kodlarının teker teker çözümlendiği '15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi Milli Vuruş' adlı kitap satış rekorları kırarken, kısa bir süre içinde İngilizce baskısının da raflardaki yerini alacağı belirtildi.

Kitabın İngilizce baskısı kısa süre içinde raflarda

Hain darbe girişimi gecesi makamında yardımcıları ve şube müdürleriyle birlikte başka bir operasyon için planlama yapan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, darbe girişimini haber aldığında hemen Boğaziçi Köprüsü'ne koşmuş, bütün gece krizi buradan yöneterek darbeyi püskürtmüştü. O gece 34 şehit verdiğimiz Boğaz Köprüsü'nde yaşananları '15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi Milli Vuruş' isimli bir kitapta toplayan İl Emniyet Müdürü Çalışkan'ın kaleme aldığı satış rekorları kıran kitabının İngilizce baskısı kısa bir süre içinde raflarla buluşacak.

Hainlerin anlatıldığı kitabın Arapça çevirisi yapılıyor

FETÖ'nün iğrenç yüzünün deşifre edildiği kitap, örgütün ‘kara propaganda' yaptığı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışında merakla beklenirken, İngilizce versiyonun da büyük yankı uyandırması bekleniyor. Çalışkan tarafından kaleme alınan kitabın Arapça çevirisinin de yapıldığı öğrenilirken, büyük ilgi gören ‘15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi Milli Vuruş'un, kitapçıların en çok satanlar raflarında yer bulan kitap olduğu ifade ediliyor.

Kitapta neler anlatılmıştı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği kanlı darbe kalkışmasına engel olmak için, İstanbul'da gösterdiği çaba ile dikkat çeken İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yaşadıklarını kitapta şöyle anlatmıştı: “Çok üst seviyede bazı vatansever askerler, o gün beni şöyle tenkit ettiler. ‘Yahu Müdür Bey sen niye köprüye gittin? Komutanın en güvenli yerde olması lazım. Sana bir şey olsaydı hem teşkilatın, hem İstanbul çok sıkıntı yaşardı. Senin bu riski almaman lazımdı!..' Söyledikleri belki doğruydu ama o an bir karar vermek durumundaydım. Evet, ne sebeple olursa olsun, köprüye hiç düşünmeden gittim. Orada bir-iki saat durup, tekrar geri döner ve en güvenli yerde Vatan Emniyet yerleşkesinden İstanbul'daki gelişmeleri takip eder, kameralardan durumu seyreder ve buradan tüm İstanbul'u yönetebilirdim. Fakat oraya yani Şehitler Köprüsü'ne gidip oradaki vaziyeti görünce geri dönmek gelmedi içimden”

Kitaptaki çarpıcı detaylar

Darbe kalkışmasının İstanbul ayağının detayları ile anlatıldığı kitapta, Çalışkan'ın kalkışmayla ilgili bilgiyi yine bir terör örgütü DEAŞ'la ilgili bir toplantı sırasında aldığı görülüyor. Çalışkan darbeyle ilgili kendilerine hiçbir istihbarat ulaşmadığını dile getirirken, darbecilerin 55 polis müdürüne de “Darbeye destek olun ya da teslim olun” mesajı atıldığını belirtiyor.

Yaşanan olayın kargaşasına rağmen kanunlara uyulduğunun anlatıldığı kitapta, ateş altında olunmasına rağmen polisin tüm talimatları yerine getirdiğini belirten Çalışkan, kalkışma ve sonrasına ait yazılmamış pek çok bilgiye de kitabında yer vermişti.

Kitabın İngilizce baskısı, BETA Yayınları aracılığı ile yurtiçi ve yurtdışındaki tüm şubelerden ulaşılabilecek.