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01 Temmuz 2017 15:47

FETÖ’nün ‘Kadıköy İmamı’ yakalandı

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında ‘Kadıköy İmamı’ olduğu tespit edilen firari şüpheli ’Muzaffer’ kod adlı Yakup A.

FETÖ’nün ‘Kadıköy İmamı’ yakalandı

01 Temmuz 2017 15:47

, düzenlenen operasyonla yakalandı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan firari sanıklardan sözde ‘Kadıköy Eyalet İmamı’ olduğu iddia edilen “Muzaffer” kod adlı Yakıp A., MİT ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ümraniye’de düzenlediği ortak operasyonla yakalandı. Silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan ve firari örgüt mensuplarının saklandıkları ’gaybubet’ olarak adlandırılan örgütün gizli evlerindeki faaliyetleri yürüten Yakup A.’nın, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi’ndeki gaybubet evinde ele geçirildiği belirtildi.


Söz konusu evde yapılan aramalarda şüphelinin haberleşmede kullandığı cep telefonuna da el konulduğu öğrenildi.




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