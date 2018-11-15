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FETÖ/PDY şüphelileri adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilerek İstanbul ve Manisa’da gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilerek İstanbul ve Manisa'da gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri arasında haberleşmek amacıyla kullanılan Bylock programını kullandığı tespit edilen; eski asker, hemşire, öğretmen ve örgütün sivil yapılanmasına yönelik dün Manisa ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile 7 şüpheli gözaltına alındı. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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