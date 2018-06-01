Cuma namazının öncesinde açılış töreninde konuşan Bakan Soylu, “Bu millete, Anadolu coğrafyasına herkesin merhamet ve şefkat beklediği, umut beklediği şu güzel insanlara inşallah 24 Haziran’dan sonra yeni, yeniden güzel bir başlangıç yaparak adım atacağız” dedi.

İlçeye, ihtiyaçlara yanıt verecek nitelikte yeni camiler kazandırmayı amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımı ile yapımı tamamlanan Fevzi Çakmak Camii’ni ibadete açtı. Dualar eşliğinde ibadete açılan camide ilk Cuma namazı kılındı.

Gaziosmanpaşa’da, İslam Medeniyetinin en önemli yapısı olan, sosyal ve dini yaşamın merkezi camilere yenileri kazandırılıyor. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, bölgedeki ihtiyacı göz önünde bulundurarak toplamda bin kişinin aynı anda ibadet yapabileceği cami, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşımasının yanında modern görünümüyle de göz dolduruyor. 900 metrekare alanda kurulu caminin bünyesinde, Kur’an Kursu, dernek, çay ocağı, dükkan, bay-bayan şadırvan gibi fonksiyonlar bulunuyor.

“Bu camimizin mimarisinde Selçuklu ve Osmanlı esintilerini bulmamız mümkün”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Şöyle bir uygulamamız var; ilçemizdeki her bir caminin yenilenmesi. Ayrıca mümkün olan alanlara yeni camilerin yapılması ve inşa edilmesi hususunda gayret ve çaba içindeyiz. Bu da onlardan bir tanesiydi. Buradaki yaklaşımlarımızda her bir camimizin mimarisi, konsepti kendi konumuna, durumuna, alanına göre olsun diye bir çalışma içerisindeyiz. Bu camide bu alana ancak bu şekilde bir mimari ile oluyordu. Bu camimizin mimarisinde Selçuklu ve Osmanlı esintilerini bulmamız mümkün. Orta bir mimariye uygun bir cami olarak inşa edildi. Yaklaşık bin metrekare üzerine oturmuş olan parkla bütünlük arz eden bir konsept olarak inşa edildi. İçerisinde bin kişinin namaz kılabileceği etrafıyla birlikte bin 500 kişilik ibadet yapılabilecek bir mekan” dedi.

“Sizin Süleyman’ınız eski Süleyman’dır”

Bakan Süleyman Soylu ise törende yaptığı konuşmada, “Bu memleketin, büyük, asil bir memleket olduğunu ve bu memlekete hizmetin bir şeref olduğunu burada sizlerden öğrendik. Zannederim ki bugüne kadar sizleri bize verilmiş görevlerde mahcup etmedik. Elimizden geldiği kadar bu görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Şimdi huzurunuzda hem İçişleri Bakanı olarak ama esas olarak da ikinci bölge birinci sıra milletvekili adayı olarak karşınızdayım. Sizin şunu bilmenizi isterim. Sizin Süleyman’ınız eski Süleyman’dır. Hiçbir şekilde değişmiş değildir. Allah’ımıza şükürler olsun. Karşınızda alnımız ak ve yüzümüzde aynı şekilde buluştuğumuz günlerde olduğu gibi aynı noktadır” dedi.

“24 Haziran’dan sonra yeni, yeniden güzel bir başlangıç yaparak adım atacağız”

"Biz güzel başlangıçlar yaptık" diyerek sözlerine devam eden Bakan Soylu, “İşte şurada olduğu gibi. Biz 2002’de kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile güzel başlangıçlar yaptık. Biz güzel başlangıçlar yaptık. Şimdi de bu millete, Anadolu coğrafyasına herkesin merhamet ve şefkat beklediği, umut beklediği şu güzel insanlara inşallah 24 Haziran’dan sonra yeni, yeniden güzel bir başlangıç yaparak adım atacağız. Hiçbir endişeniz olmasın. Memleketimizin ufku, memleketimizin aydınlığı, memleketimizin geleceği her zaman doğru yapan aziz milletimizindir” dedi.