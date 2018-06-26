Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 10:09

FIAP Başkanı Bussi’den, Başkan Akgün’e “Dostluk Nişanı”

9’uncu Uluslararası Fotoğraf Yarışması seçici kurulu üyesi FIAP (Uluslararası Fotoğraf Sanatı federasyonu) Başkanı Ricardo Bussi, fotoğraf sanatına verdiği katkılardan dolayı Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

FIAP Başkanı Bussi’den, Başkan Akgün’e “Dostluk Nişanı”

26 Haziran 2018 10:09

Hasan Akgün’e FIAP Dostluk Nişanı takdim etti.


38 ülkeden 8 bin 300 eser yarışıyor


Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Fotoğraf Yarışması İstanbul Arel Üniversitesi GSF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güler Ertan adına düzenlendi.


FIAP Başkanı Ricardo Bussi, İbrahim Zaman, Prof. Güler Ertan, Burak Şenbak ve Reha Bilir’den oluşan seçici kurul geçtiğimiz hafta sonu Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde toplandı. Kurul, 38 ülkeden 1290 fotoğrafçının 8300 eseri arasında en iyileri seçti. BÜFOD Başkanı Hürriyet Akın’ın salon başkanı olarak görev yaptığı seçici kurulda TFST temsilcisi Turan Keskin’de yer aldı.


Fotoğraf sanatına katkıları için teşekkür etti


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, seçici kurulu toplantı öncesinde ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Akgün, FIAP Başkanı Ricardo Bussi ve seçili kurul üyelerini Büyükçekmece’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. FIAP Başkanı Bussi’de Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün fotoğraf sanatına verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek kendisine FIAP Dostluk Madalyası takdim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç