FIAP Başkanı Bussi’den, Başkan Akgün’e “Dostluk Nişanı”

Hasan Akgün’e FIAP Dostluk Nişanı takdim etti.

38 ülkeden 8 bin 300 eser yarışıyor

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Fotoğraf Yarışması İstanbul Arel Üniversitesi GSF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güler Ertan adına düzenlendi.

FIAP Başkanı Ricardo Bussi, İbrahim Zaman, Prof. Güler Ertan, Burak Şenbak ve Reha Bilir’den oluşan seçici kurul geçtiğimiz hafta sonu Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde toplandı. Kurul, 38 ülkeden 1290 fotoğrafçının 8300 eseri arasında en iyileri seçti. BÜFOD Başkanı Hürriyet Akın’ın salon başkanı olarak görev yaptığı seçici kurulda TFST temsilcisi Turan Keskin’de yer aldı.

Fotoğraf sanatına katkıları için teşekkür etti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, seçici kurulu toplantı öncesinde ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Akgün, FIAP Başkanı Ricardo Bussi ve seçili kurul üyelerini Büyükçekmece’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. FIAP Başkanı Bussi’de Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün fotoğraf sanatına verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek kendisine FIAP Dostluk Madalyası takdim etti.