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10 Eylül 2017 20:35

FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası

Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Türkiye, turnuvanın favorilerinden birisi olarak gösterilen İspanya ile karşılaştı.

FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası

10 Eylül 2017 20:35

Özellikle 2. ve 3. periyotta rakibiyle başa baş giden A Milli Basketbol Takımı, son periyotta güçlü rakibinin dışarıdan şutlarına engel olamadı ve karşılaşmadan 73-56 mağlup ayrıldı.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Cristiano Maranho xx, Takaki Kato xx, Tomas Jasevicius xx


İspanya: Pau Gasol xxx 11, Rodriguez xxx 11, Navarro xx 8, Rubio xxx 15, Mark Gasol xxx 10, W. Hernangomez x 2, Sastre x 2, Oriola x 2, San Emeterio xx 4, J.Hernangomez xx 8, Vive x, Abrines x


Başantrenör: Sergio Scariolo


Türkiye: Erkan xx 4, Sinan x 2, Cedi xxx 8, Barış x, Semih xx 6, Melih xxx 10, Furkan Aldemir x, Sertaç xx 4, Furkan Korkmaz xxxx 20, Kenan x 2, Göksenin xx, Doğuş x


Başantrenör: Ufuk Sarıca


1. periyot: 19-10 (İspanya lehine)


Devre: 33-25 (İspanya lehine)


3. periyot: 49-43 (İspanya lehine)




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