Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 86. yıl dönümünü kutladı. Dünya basketbolunun yönetim organı olan FIBA, 18 Haziran 1932’de, İsviçre’nin Cenevre kentinde kuruldu. Bu özel gün için FIBA Başkanı Horacio Muratore, basketbol ile ilgili çok sayıdaki konu hakkında FIBA’nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Muratore, yeni milli takım takviminden, uluslararası takvime ve gençlerin yetiştirilmesine dair birçok konuya açıklık getirdi.

“Yeni sistem ve takvim oldukça iyi karşılandı”

Yeni sistem ve takviminin tüm dünyada büyük hevesle karşılandığını söyleyen Muratore, “Bu projeyi başlattığımız için son derece gurur duyuyoruz çünkü bu sayede milli takımlar kendi evlerinde oynuyor. Burada amaç, takımların kendi evlerinde oynadığı maçları düzenli hale getirmek ve tüm paydaşlarımızın bu resmi fikstürlerle maçları düzenleme ve oynamadaki yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak. Bu yüzden çok yatırım yapıyoruz. Bu yeni sistemin ilk döngüsüne (2017-2021) eklenen 30 milyon Euroluk finansal yatırım, FIBA’nın tarihindeki en büyük kararları arasında yer alıyor. Tabii ki bu durum ulusal federasyonların çok sıkı çalışarak hazırlanmalarına neden oluyor ve bazılarının diğerlerine göre daha fazla yardıma ihtiyacı var ama bu yardımı, işin ve gelişimin tam merkezinde bulunan FIBA’nın bölge ofislerinden alıyorlar. FIBA adına, tüm çabaları için onlara teşekkür etmek istiyorum. Zira bu durum, Euroleague Ticari Varlıkları (ECA) tarafından ortaya konan koşullar, utanç verici davranışlar ve komplikasyonlar nedeniyle daha zor oldu” şeklinde konuştu.

“Dünya Kupası Elemeleri federasyonlar için büyük şans”

Daha önce Arjantin Ulusal Federasyonu’nun (CABB) Başkanlığı yaptığını ve bu yüzden bir etkinliğin düzenlenmesiyle gelen sorunları bildiğini ifade eden Muratore, “Oyuncuların sigortasını düşünmek zorunda olduklarını, üst düzey TV üretimini güvence altına almanın sorumluluğunu üstlenme konusunu, aynı zamanda hakemler ve çok çeşitli diğer konularla ilgilenilmesi gerektiğini biliyorum. Şimdi, bu yeni sistem altında, bu konular FIBA tarafından hallediliyor. Bu nedenle, ulusal federasyonlar bu maçlara ev sahipliği yapma, tanıtma, sponsor bulma ve bilet satma operasyonlarına odaklanabiliyor. Eleme maçları sırasında federasyonlarla yaptığım görüşmeler çok olumlu geçti. Emeklerinin meyvelerini aldılar. Ve bu sadece bir başlangıç. Federasyonlarımız bu eleme maçlarından çok şey elde ediyor: 1 milli takımlar eve dönüyor, resmi maçlarda oynuyor; 2 bu maçlarda taraftarlar milli takımlarıyla buluşuyor; 3 bilet satış ve sponsorluk yoluyla kar elde ediliyor; 4 ülkelerini temsil eden yeni ve genç yıldızlara eşsiz fırsatlar sunuluyor; 5 bu maçlar, milli takımların kendi ülkelerinde daha önce hiç bulunmadığı şehirlere gitme imkanı sunuyor; 6 kendileri için bir pazar oluşturma sansı ortaya çıkıyor” diye konuştu.

“Milli Takım aktivitelerine daha iyi olanaklar sunacağız”

Turnuvanın yeni sisteminin tüm bölgelerdeki düzenli ve yıl boyu süren milli takım aktivitelerine daha iyi olanaklar sunacağını ve kadın basketbolunun konumunu geliştireceğine inandığını ifade eden Başkan Muratore, “Sistemin beklentilerimizi karşılayacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda ana hedeflerimizden biri de kadınların müsabakalarını daha iyi desteklemek, büyütmek, tanıtmak ve daha fazla görünürlük kazandırarak Kadınlar Dünya Kupası’nın tüm potansiyelini yakalayabilmesini sağlamak. Uç ay içinde, kadın basketbolu Avrupa’nın en güzel anını Tenerife’de kutlayacak. Geçen yıl burada gerçeklesen FIBA Intercontinental Cup’tan harika anılara sahip olduğum için buraya dönmekten mutluyum” diyerek sözlerini noktaladı.