Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 12:19

FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin yıldızı Türkiye

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu’nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki ilk iki maçını kazanarak liderliğe yükseldi.

FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin yıldızı Türkiye

27 Kasım 2017 12:19

Ay-yıldızlılar, ilk maçında Letonya’yı Bursa’da 85-73, ikinci maçında ise Ukrayna’yı Kiev’de 67-60 mağlup etti. Her iki maçta da salonu dolduran Türk taraftarlar verdikleri destekle elemelerin yıldızı oldu.


Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde iki maç geride kalırken, Türkiye aldığı galibiyetlerin yanı sıra taraftar desteğiyle de elemelerin en başarılı ülkesi oldu. Bursa’da tribünleri dolduran taraftarlar, Kiev’de de millileri yalnız bırakmadı.



Tüm biletler satıldı, tribünlerin tamamı doldu


Bursa’nın TOFAŞ Nilüfer Spor Salonu’nda Letonya’ya karşı mücadele eden 12 Dev Adam, 8 sayı geride başladığı müsabakayı 85-73 kazandı. Bütün biletleri tüketerek 6 bin 500 kişi kapasiteli salonu dolduran taraftarlar, millilere büyük destek verdi.


Ukrayna’nın başkenti Kiev’de oynanan ikinci maçta ise A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk üç çeyrekte başa baş giden mücadeleyi 67-60 kazanmayı bildi. Karşılaşmayı Türk izleyiciler de Ukraynalı seyircilerle beraber izledi. Taraftarlar maç boyunca milli takıma tezahüratlarda bulundu.



FIBA Dünya Şampiyonası Elemeleri’ne büyük ilgi


Türk taraftarlar milli takımı müsabakaların oynandığı her yerde desteklerken, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde yer alan diğer ülkelerin taraftarları da takımlarının yanında yer aldı. İlk maçında Gürcistan’ı 79-70 mağlup eden Almanya’da karşılaşmayı 5 binin üzerinde taraftar takip ederken, İtalya’nın Romanya’yı 75-70 mağlup ettiği maçta 4 bin 500 kişilik salonun tamamı doldu. Hollanda’nın Hırvatistan’a ev sahipliği yaptığı ve 68-61 biten maç için ise 3 bin 100 biletin tamamı tükenirken, Amerika kıtasında da Arjantin’in Paraguay’ı 96-63 mağlup ettiği ilk karşılaşmayı 10 binin üzerinde, Uzak Doğu’da ise Çin’in Hong Kong karşısında 96-44 kazandığı mücadeleyi 13 bin basketbolsever takip etti.



FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde ikinci maçlar Şubat 2018’de


2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası’na aldığı iki galibiyetle lider olarak başlayan A Milli Takım, B Grubu’ndaki ikinci maçlarını 2018 yılının Şubat ayında oynayacak. Milli takım, 23 Şubat’ta İsveç, 26 Şubat’ta ise Letonya ile deplasmanda karşılaşacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
17
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç