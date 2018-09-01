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01 Eylül 2018 13:48

FIBA Basketbol Dünya Kupası’na 1 yıl kala Çin’de geri sayım başladı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından 31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihlerinde Çin’de düzenlenecek olan Basketbol Dünya Kupası için bir yıllık geri sayım başladı.

FIBA Basketbol Dünya Kupası’na 1 yıl kala Çin’de geri sayım başladı

01 Eylül 2018 13:48


FIBA’nın iş ortaklarından Tissot’un iş birliğinde gerçekleşen törenlerle, Çin’in başkenti Pekin başta olmak üzere, Dünya Kupası’nın gerçekleşeceği sekiz şehre geri sayım saatleri yerleştirilirdi. Şampiyona Çin’in Pekin, Dongguan, Foshan, Guangzhou, Nanjing, Şangay, Shenzen ve Wuhan kentlerinde gerçekleşecek. FIBA, Tissot ve FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019 Yerel Organizasyon Komitesi’nden üst düzey yetkililerinin katıldığı törene Çin’in Spor Genel Müdür Yardımcısı Li Yingchuan ve Pekin Belediye Başkan Yardımcısı Zhang Jiandong da katıldı.


Törende konuşan FIBA Genel Sekreteri ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Patrick Baumann,


“FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019’un başlamasına tam olarak bir yıl kala Pekin’de olmaktan onur duyuyoruz. Bu, sekiz şehirde ve 32 takımın katılımıyla ilk defa Çin’de oynanacak olan tarihi bir FIBA Basketbol Dünya Kupası’na şahit olmak için sadece 365 günümüz var demek. Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak her şehire geri sayım saatlerinin yerleştirilmesi, taraftarların, basketbolun en büyük yarışmasının dünya çapında sahneye çıkmasına kaç gün, saat, dakika ve saniye kaldığını tam olarak bilmelerini sağlayacak. Dünya basketbolunun en iyilerini görmek için bir yıl sonra tekrar burada olmak ve Pekin’deki final maçına şahit olmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.




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