İspanya’nın UCAM Murcia takımının üçüncü ve Almanya’dan MHP Riesen Ludwigsburg’un da dördüncü olduğu, büyük ilgi gören final maçlarının ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin ikinci sezonu geride kalırken, öne çıkan rakamlar şu şekilde:

1

UCAM Murcia takımının forveti Ovie Soko, MHP Riesen Ludwigsburg’a karşı oynadıkları 3’üncülük maçında 15 sayı ve 10 ribaundla oynayarak, Dörtlü Finaldeki tek double-double’ı yaptı.

16

Dörtlü Finalde bütün oyuncuların önüne geçen AEK oyuncusu Manny Harris’in sayı ortalaması. Aynı zamanda Basketbol Şampiyonlar Ligi sezonun MVP’si (En Değerli Oyuncu) olan Manny Harris, Dörtlü Finalinde tek maçta (UCAM Murcia karşısında) 20+ sayı atan tek oyuncu.

66

Geçen yaz Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için kayıt olan (32 farklı ülkeden) toplam takım sayısı. 66 takımdan 56’ya (Eleme Turları dahil) düşen takım sayısının ardından, normal sezona 32 takımla devam edilirken, bu takımlardan 16’sı Son 16 Turu, 8’i Çeyrek Finaller ve dört takım da Dörtlü Final oynadı.

100

Her iki Dörtlü Final’e de kalan AS Monaco’dan Amary Sy’unun, bu seneki Dörtlü Finalde kaydettiği serbest atış oranı. Sy tüm girişimlerinin 6’sında başarılı oldu. Dörtlü Finaldeki başka hiçbir oyuncu %100 oranla atış yapamadı (minimum 5 serbest atışta).

134

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü sezonunun ilk Eleme Turları’nın başlamasına 134 gün kaldı.

173

Dörtlü finalin finali olan 6 Mayıs, Pazar gününde gerçekleştirilen canlı yayın süresi. Final gününde maçlar ve diğer aktiviteleri içeren 173 dakikalık canlı yayın yapıldı.

181

Dörtlü final süresinde AS Monaco takımı toplamda 181 sayı attı. Fransız ekibi, katılan dört takım arasında en çok sayı atan takım oldu.

657

Bu seneki Dörtlü finalde atılan toplam basket sayısı. Geçen sene Tenerife’de gerçekleşen finalden 85 sayı daha fazla. Benzer şekilde, diğer lider istatistik kategorilerinde kayda değer artışlar oldu: 291 ribaund (geçen yıldan 1 fazla), 147 asist (25 daha fazla), 71 top çalma (geçen yıldan 9 daha fazla) ve 32 blok (geçen yıldan 14 daha fazla) gerçekleştirildi.

18.000

Bu seneki Dörtlü finale hem Cuma, hem de Pazar günleri gelen toplam seyirci sayısı. Her iki günde de OAKA Arena’da oynanan maçlar için biletler tükendi. Bu sayı, Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki katılım rekorunu da iki kez kırmış oldu (Atina’da AEK’nın çeyrek finalde SIG Strasbourg takımı ile oynadığı maçı 11.000 kişi izlemişti).

1.000.000

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalini şampiyon olarak tamamlayan Yunan ekibi AEK toplamda 1 milyon avroluk ödülün sahibi oldu.