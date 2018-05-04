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04 Mayıs 2018 12:42

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final Heyecanı

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final’in ilk maçları bugün Yunanistan’ın başkenti Atina’da başlayacak.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final Heyecanı

04 Mayıs 2018 12:42


FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final’in ev sahibi AEK’nın yanı sıra İspanya’nın UCAM Murcia, Almanya’nın MHP Riesen Ludwigsburg ve Fransa’nın AS Monaco takımları şampiyonluk mücadelesi verecek. Bu yıl ikinci kez organize edilen Dörtlü Final’in ilk maçları 4 Mayıs’ta OAKA Arena’da oynanacak. Maçlarını kazanan takımlar, 6 Mayıs’ta final oynayacak, kaybedenler ise yine 6 Mayıs’ta 3’üncülük maçına çıkacak.


Öte yandan Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nin basın toplantısı dün (3 Mayıs) gerçekleştirildi. Toplantıya takımların başantrenörleri ve kaptanları katılırken, her takım kupayı kazanmak istediğini ve iyi niyet dileklerini belirtti. Toplantının sonunda takımların başantrenörleri ve kaptanları kupa ile poz verdi.


Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nin maç programı (TSİ) şöyle:



4 Mayıs Cuma


18.30 MHP Riesen Ludwigsburg - AS Monaco


21.30 AEK - UCAM Murcia



6 Mayıs Pazar


17.30 Üçüncülük maçı


20.30 Final




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