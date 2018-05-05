FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final’de ilk maçlar geride kaldı ve finale yükselen takımlar belli oldu. Dörtlü Final’de ev sahibi AEK, İspanya’nın UCAM Murcia takımını 77-75 yenerken, Fransa’nın AS Monaco ekibi de Almanya’nın MHP Riesen Ludwigsburg ekibini 87-65 mağlup ederek finale yükseldi. AEK ile Monaco arasında gerçekleşecek FIBA Şampiyonlar Ligi Finali, yarın OAKA Arena’da oynanacak.

Maç programı (TSİ) şöyle:

6 Mayıs 2018, Pazar

17.30 Murcia - MHP Riesen Ludwigsburg

20.30 AEK - Monaco