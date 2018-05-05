Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 13:00

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı AEK-Monaco oldu.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu

05 Mayıs 2018 13:00


FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final’de ilk maçlar geride kaldı ve finale yükselen takımlar belli oldu. Dörtlü Final’de ev sahibi AEK, İspanya’nın UCAM Murcia takımını 77-75 yenerken, Fransa’nın AS Monaco ekibi de Almanya’nın MHP Riesen Ludwigsburg ekibini 87-65 mağlup ederek finale yükseldi. AEK ile Monaco arasında gerçekleşecek FIBA Şampiyonlar Ligi Finali, yarın OAKA Arena’da oynanacak.


Maç programı (TSİ) şöyle:



6 Mayıs 2018, Pazar


17.30 Murcia - MHP Riesen Ludwigsburg


20.30 AEK - Monaco




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
Sisli
  • Pazar
    Sisli
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç