FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon AEK

OAKA Arena’da oynanan maçı kazanan AEK, tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü ve 18 yıl sonra Avrupa’da kupaya uzandı. Dörtlü Final’in üçüncülük maçında ise UCAM Murcia, MHP Riesen Ludwigsburg’u 85-74 geçerek üçüncülüğü elde etti.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final’inde şampiyonluk maçı ev sahibi AEK ve Fransız AS Monaco arasında oynandı. Yunan temsilcisi AEK Atina, seyircisinin de desteğini aldığı maçta sezonun favorilerinden AS Monaco Basket’i 100-94 mağlup etti ve tarihindeki üçüncü Avrupa kupasını müzesine götürdü.

AEK’nın deneyimli oyun kurucusu Mike Green, 19 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile Final Four’un MVP’si seçildi. AEK’da Kevin Punter ve Dusan Sakota 16’şar sayı üretirken, normal sezonun MVP’si Manny Harris ise 9 sayı ve 10 ribaund ile mücadeleyi noktaladı.

İspanya temsilcisi UCAM Murcia ise FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi üçüncülük maçında MHP Riesen Ludwigsburg’u 85-74 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. UCAM Murcia’da 18 sayı ve 9 ribaund kaydeden Sadiel Rojas galibiyette büyük rol oynadı.

AEK’ya 1 Milyon Euro

Dörtlü Final’in ardından şampiyon olan AEK, 1 milyon Euro kazanırken, ikinci olan AS Monaco ise 400 bin avronun sahibi oldu. Üçüncü UCAM Murcia 200 bin, dördüncü maçında MHP Riesen Ludwigsburg ise 140 bin Euro’yu kasasına koydu.

Dörtlü Final müsabakalarına yoğun ilgi

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final’ine basketbolseverler yoğun ilgi gösterdi. 18 bin kişilik OAKA Arena’da oynanan maçlar için biletlerin tamamı tükendi ve basketbolseverler unutulmaz bir atmosfere imza attı. Öte yandan, maçlar boyunca 500’e yakın medya mensubu Dörtlü Final’de görev aldı.

Şampiyon AEK Futbol Takımı da tribündeydi

Yunanistan Süper Ligi’nde 1993-94 sezonundan bu yana ilk kez şampiyonluğa ulaşan AEK Futbol Takımı da tribünde takımlarına destek verdi.