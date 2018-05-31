FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nden EuroCup’a fark

Geçtiğimiz günlerde Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu AEK Atina, EuroLeague tarafından 2018-2019 EuroCup’ta mücadele etmesi hakkında gelen teklifi reddetti ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde yarışmayı tercih etti. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi, EuroCup’a oranla daha fazla gelir kazandırırken, mücadele eden takımların kalitesi bakımından da çıtayı üst seviyede tutmayı başarıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi ayrıca sosyal medya söz konusu olduğunda da EuroCup’ı geride bırakıyor.

AEK, EuroCup’ın teklifini reddetme kararını FIBA’nın Basketbol Şampiyonlar Ligi organizasyonundan, katılım sürecinin spor kriterlerine uygun ve şeffaf bir şekilde olmasından, katılan takımların kalitesinden ve gelir düzeyinden memnun olduğu için aldığını belirtti. Ayrıca, AEK Kulübü’nün sahibi Makis Aggelopoulos da daha önce, EuroLeague’den A Lisansı teklifi gelse bile kabul etmeyeceklerini söylemişti. Aggelopoulos, Avrupa organizasyonlarına katılımın yarışın sonunda bir ödül olması gerektiğini ve bunun kulüplere bir ayrıcalık olarak sunulmaması gerektiğini de belirterek, EuroLeague’in amacının milli takım müsabakalarını ortadan kaldırmak ve böylece hafta sonu boyunca televizyon haklarının karını kurtarmak olduğu açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan, EuroLeague’in yönetim organı olan EuroLeague Ticari Varlıkları (ECA), geçtiğimiz ay Basketbol Şampiyonlar Ligi finalistlerine EuroCup’ta iki yer önererek, EuroCup’ın basketbolda önde gelen 2’nci Avrupa yarışması olduğunu öne sürmeye çalışmıştı. Basketbol Şampiyonlar Ligi ile EuroCup arasında yapılan karşılaştırmada FIBA organizasyonu her alanda önde bulunuyor.

Finansal Gelir Karşılaştırması

BŞL 2017-18 EuroCup 2017-18

Normal Sezon 50.000 euro 20.000 euro

Son 16 Turu 70.000 euro 50.000 euro

Çeyrek Finaller 100.000 euro 90.000 euro

Dörtlü Final-Dördüncü 140.000 euro 150.000 euro

Dörtlü Final-Üçüncü 200.000 euro 150.000 euro

Dörtlü Final-Finalist 400.000 euro 275.000 euro

Dörtlü Final-Şampiyon 1.000.000 euro 450.000 euro

EuroLeague’in Dörtlü Finali’nin düzenlendiği Belgrad’da bu konuya ilişkin açıklama yapan EuroLeague CEO’su Jordi Bertomeu, bir EuroCup takımının ortalama gelirinin 125.000 Euro olduğunu belirtirken, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 32 takım başına düşen gelir 162.000 Euro. Zira Basketbol Şampiyonlar Ligi; 3.5 milyon Euro doğrudan kulüplere olmak üzere, 1.3 milyon Euro tahkim sorumluluğunu üstlenmek için ve 400 bin Euro da reklam-tanıtım için olmak üzere toplamda 5.2 milyon Euro para harcıyor.