FIBA Dünya Kupası Elemeleri, milli takımlara olumlu yansıdı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından Çin'de düzenlenecek 2019 Basketbol Dünya Kupası'nın eleme müsabakalarında ikinci turun başlamasına az bir süre kalırken, ortaya elemelerin değişen formatının ülkelerin basketboluna sağladığı pozitif sonuçlar çıktı.

Çin'de düzenlenecek olan 2019 Basketbol Dünya Kupası'nda elemelerde gerçekleştirilen format değişikliği ülkelerin basketboluna katkı sağladı. FIBA, 2014 yılında duyurduğu üzere, 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nin formatında değişiklik yaparak eleme maçlarını sene içerisine dağıtmıştı. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da mücadele ettiği Dünya Kupası Elemeleri de takımlara birçok avantaj sunuyor. Yeni formatla birlikte, sporcuların yükünün azaltılması, milli takımları kendi ülkelerinde taraftarlarıyla daha çok bir araya getirilmesi basketbol müsabakalarını sene içerisine yayarak görünürlüğünü arttırılması, yerli oyuncu yetiştirilmesini teşvik edilmesi planlanıyor. Bu değişiklikle birlikte Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan FIBA Basketbol Dünya Kupası için elemeler Kasım 2017'de 80 takımla başladı.

İkinci Turun ilk maçında Ankara'da

Avrupa Elemeri B Grubu'nu 10 puanla lider bitiren A Erkek Basketbol Mili Takımı ikinci tura yükseldi. Ay-yıldızlılar, I Grubu'nda mücadele edeceği FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci tur ilk maçlarını bu ay içinde oynayacak. Ay-yıldızlılar önümüzdeki kasım ve 2019 yılının Şubat ayında oynacağı maçlarla elemeleri tamamlayacak A Milli Basketbol Takımı ikinci turun ilk maçında 14 Eylül'de Ankara'da Karadağ ile karşılaşırken ikinci maçında ise 17 Eylül'de deplasmanda Slovenya'yla mücadele edecek.