FIBA Dünya Kupası Elemeleri’ne dünyanın her yerinde büyük ilgi

Çin’in ev sahipliği yapacağı 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası’na katılacak takımların belirleneceği elemelerde Amerika, Asya ve Avrupa kıtalarında ikinci pencere müsabakaları oynandı. Taraftarlar, ikinci pencerede de salonları doldurarak milli takımlarına büyük destek gösterdiler.

Türk seyirciler, Milliler’i yine yalnız bırakmadı

Avrupa kıtası elemelerinde ikinci penceredeki ilk maçında deplasmanda İsveç’e 59-58 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızın müsabakayı oynadığı 7.500 kişilik Hovet Arena’nın tamamı doldu. Çok sayıda Türk basketbolsever de karşılaşmayı salonda takip etti. Taraftarlar maç boyunca millilere tezahüratlarla destek vererek yalnız bırakmadı.

FIBA Dünya Şampiyonası’na üç kıtada da büyük ilgi

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Eleme maçları Asya, Amerika ve Avrupa kıtalarında yoğun ilgi gördü. Bu kıtalarda yer alan ülkelerin taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Manila’da Filipinler’in Japonya’yı 89-84 mağlup ettiği karşılaşmayı 10 binin üzerinde taraftar takip ederken, Almanya’nın ev sahibi Gürcistan’ı 87-77 mağlup ettiği maçta salondaki taraftar sayısı 8 bini geçti. Ev sahibi Rusya’nın Bosna Hersek’i 70-53 mağlup ettiği maça ise 7 bin 500 basketbolsever tanıklık etti. Amerika kıtasında ise Brezilya’nın kendi sahasında Şili’ye karşı 83-58 kazandığı maçı 10 binin üzerinde taraftar izlerken, Meksika’nın sahasında Porto Riko’ya 100-80 yenildiği ve Uruguay’ın Arjantin’i deplasmanda 88-83 yendiği maçta biletlerin tamamı tükendi.

FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde üçüncü pencere maçları haziranda

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’ne ilk pencerede aldığı iki galibiyetle lider olarak başlayan A Erkek Basketbol Milli Takımı, B Grubu’ndaki ikinci pencere maçlarında İsveç’e 59-58, Letonya’ya 79-70 mağlup oldu. Alınan bu sonuçların ardından, Millilerimiz grubunda averajla ikinci sırada yer alırken, ilk sıra Ukrayna’nın oldu. FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde üçüncü penceredeki maçlar 28-29 Haziran ve 1-2 Temmuz tarihlerinde oynayacak. Milli takımımız, 28 Haziran’da Ukrayna, 1 Temmuz’da İsveç ile kendi sahasında karşılaşacak. Karşılaşmaların oynanacağı şehirler daha sonra belli olacak. Oynanacak üçüncü pencere maçlarının ardından gruplarını ilk üç sırada tamamlayan takımlar ikinci tura yükselecek.