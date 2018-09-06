FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2018’in madalyaları tanıtıldı

Tanıtım, İspanyol Basketbol Federasyonu (FEB) Başkanı Jorge Garbajosa ve madalyaları tasarlayan İspanyol sanatçı David Rodriguez Caballero tarafından yapıldı.

İspanya’da, 22-30 Eylül 2018 tarihleri arasında FIBA tarafından düzenlenecek olan Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2018’de podyuma çıkacak takımlara verilecek madalyalar tanıtıldı. Tanıtımda konuşan FEB Başkanı Garbajosa, “Bu sanat eseri niteliğindeki madalyaları Dünya Kupası’na hediye ettiği için David Rodriguez Caballero’ya teşekkür ederiz. FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2018’in başlamasına çok az bir süre kaldı ve artık şimdiye kadar düzenlenen en iyi Dünya Kupası’nı organize etmek için çalışan herkesin takım çabalarını takdir etme zamanı. Madalyaları David gibi dünyaca ünlü bir sanatçıya tasarlatmak, İspanya’nın bu Dünya Kupası’na ne kadar büyük önem verdiğinin başka bir örneğidir. İnanıyorum ki şimdiye kadarki en iyi Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacağız” açıklamalarında bulundu.

Rodriguez Caballero ise, “Bana bu madalyaları tasarlama fırsatını verdikleri için FEB’e çok müteşekkirim. Bu işi yapmak benim için bir onur ve mutluluk, çünkü bu bana bu harika sporun ruhuna ve tarihi İspanyol takımına daha fazla yaklaşma şansı verdi. Bir sanatçı olarak, spora ve kadınların toplumumuzdaki rolüne katkıda bulunmak harika bir duygu” şeklinde konuştu.

FIBA Kadınlar Dünya Kupası’na katılacak Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı 19 Eylül’de İspanya’nın Tenerife kentine hareket edecek. Hazırlıklarını sürdüren Milliler, Dünya Kupası öncesinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda 13 Eylül saat 15.00’te Avustralya ve 16 Eylül saat 19.00’da Nijerya ile son hazırlık maçlarını yapacak. Türkiye, Tenerife’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası’nda Arjantin, Nijerya ve Avustralya ile B Grubu’nda yer alacak.