FIBA Kadınlar Dünya Kupası: Avustralya: 90 - Türkiye: 64

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Avustralya'ya 90-64'lük skorla mağlup oldu. Milliler, çeyrek finale yükselmek için eleme karşılaşması oynayacak.

Santiago Martin Arena'da oynanan mücadeleyi TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli Takımlar Genel Direktörü Haluk Yıldırım ve TBF yöneticileri de takip etti. Mücadeleye ay-yıldızlılar, Işıl Alben, Ayşe Cora, Cansu Köksal, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Hollingsworth beşiyle başladı. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk 3 dakikasını Avustralya 12-5 önde geçti. Cambage ile hücumları organize eden Avustralya, 7. dakikada durumu 21-8'e getirdi. İlk periyotu 32-19 geride tamamlayan Milliler, ikinci çeyreğin başında Işıl Alben ile turnike basket buldu. Cambage'in sayılarıyla hücumdaki üstünlüğünü sürdüren Avsutralya, 16. dakikada durumu 47-23 yaptı. Mücadelenin ilk yarısını A Milli Takım 53-33 geride kapattı.

Üçüncü periyotta Cambage ve George ikilisiyle sayılar bulan Avustralya, durumu da 59-33'e getirdi. Quanitra Hollingsworth'un pota altından bulduğu iki basketle rakibinin serisine son veren ay-yıldızlılar, buna karşın boyalı alanı savunmakta zorlandı. Mücadelenin final periyotuna 75-49 önde giren Avustralya, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de skor üstünlüğünü korudu. 35. dakikayı 83-58 geride geçen Milliler, mücadeleden de 90-64 mağlubiyetle ayrıldı.