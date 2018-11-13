İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FIBA Şampiyonlar Ligi: Banvit: 75 - Anwil Wloclawek: 68

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6.

hafta maçında Banvit, sahasında konuk ettiği Polonya ekibi Anwil Wloclawek'i 75-68 mağlup etti.



Salon: Banvit Kara Ali Acar


Hakemler: Georgios Poursanidis, Nicolas Maestre, Steve Bittner


Banvit: Alex Perez 8, İsmail Cem Ulusoy 7, Devin Oliver 8, Ercan Osmani 1, Tolga Geçim 8, Rıdvan Öncel 8, Jordan 13, Şehmus Hazer 1, Ragıp Berke Atar 2, Mckenzie Moore 19


Başantrenör: Ahmet Gürgen


Anwil Wloclawek: Chase Simon 2, Nikola Markovic 1, Kamil Laczynski 2, Valerii Likhodei 12, Josip Sobin 15, Jaroslaw Zyskowski 15, Michal Michalak 15, Mateusz Kostrewski 4


Başantrenör: Igor Milicic


1. Periyot: 20-15 (Banvit lehine)


Devre: 31-34 (Anwil Wloclawek lehine)


3. Periyot: 58-48 (Banvit lehine)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.