FIBA Şampiyonlar Ligi: Banvit: 75 - Anwil Wloclawek: 68

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6.
hafta maçında Banvit, sahasında konuk ettiği Polonya ekibi Anwil Wloclawek'i 75-68 mağlup etti.
Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Georgios Poursanidis, Nicolas Maestre, Steve Bittner
Banvit: Alex Perez 8, İsmail Cem Ulusoy 7, Devin Oliver 8, Ercan Osmani 1, Tolga Geçim 8, Rıdvan Öncel 8, Jordan 13, Şehmus Hazer 1, Ragıp Berke Atar 2, Mckenzie Moore 19
Başantrenör: Ahmet Gürgen
Anwil Wloclawek: Chase Simon 2, Nikola Markovic 1, Kamil Laczynski 2, Valerii Likhodei 12, Josip Sobin 15, Jaroslaw Zyskowski 15, Michal Michalak 15, Mateusz Kostrewski 4
Başantrenör: Igor Milicic
1. Periyot: 20-15 (Banvit lehine)
Devre: 31-34 (Anwil Wloclawek lehine)
3. Periyot: 58-48 (Banvit lehine)