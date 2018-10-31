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FIBA Şampiyonlar Ligi: Banvit: 78 - Nizhny Novgorod: 60

FIBA Şampiyonlar Ligi 4.

haftasında Banvit, sahasında Rus ekibi Nizhny Novgorod'u 78-60 mağlup ederek dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.



Salon: Banvit Kara Ali Acar


Hakemler: Manuel Mazzoni, Erez Gurion, Vilius Maciulaitis


Banvit: Ragıp Berke Atar 8, Şehmus Hazer 17, Devin Oliver 4, Rıdvan Öncel 10, İsmail Cem Ulusoy 7, Jordan Morgan 8, Ercan Osmani 9, Alex Perez 15


Başantrenör: Ahmet Gürgen


Nizhny Novgorod: Anton Astapkovich 6, Evgenii Baburin 7, Ivan Strebkov 12, Georgy Zhbanov 8, Aleksandr Gudumak 4, Dmitrii Uzinskii 10


Başantrenör: Zoran Lukic


1. Periyot: 16-16


Devre: 29-31 (Nizhny Zhbanov lehine)


3. Periyot: 52-45 (Banvit lehine)

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